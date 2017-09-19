Верховную Раду оцепили из-за митинга сторонников Саакашвили

Теги: Украина саакашвили порошенко донбасс

Мощный взрыв прогремел в Луганске подорван памятник погибшим десантникам. Монумент почти полностью разрушен. Обошлось без пострадавших. Местные власти уже назвали произошедшее терактом. Кроме того, за сутки украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Ранен мирный житель. В центре Киеве из-за митинга сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили усилены меры безопасности.

Здания Верховной Рады и правительства снова под усиленной охраной полиции и нацгвардии, передает "ТВ Центр". С 8:30 на площадь Конституции начали сходиться участники сразу двух оппозиционных митингов. Около десяти тысяч человек планирует вывести на улицу профсоюз сотрудников здравоохранения. По словам собравшихся, ситуация в стране критическая и для врачей, и для пациентов.

К началу заседания в стенах Верховной Рады приурочили начало своего митинга и сторонники Михаила Саакашвили. Ожидается, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области, ныне лишённый украинского гражданства выступит перед собравшимися и потребует пустить его в парламент, как лидера партии "Движение новых сил". Единственная радостная новость для киевской власти пришла из-за океана. Сенат США одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов на оборону и безопасность. Первым сообщил об этом в своём Twitter президент Порошенко, произвольно увеличивший сумму до 500 миллионов. Несмотря на так называемое "школьное перемирие", ВСУ продолжает стягивать в сторону Донбасса технику и вооружения. Не соблюдается на деле и режим прекращения огня. Как сообщают в Донецкой народной республике, за сутки украинские военные подвергли обстрелу 14 населённых пунктов.

Пять раз за минувшие сутки огонь из орудий открывали и по населённым пунктам Луганской Народной Республики. А в самом городе ночью неизвестные уничтожили памятник погибшим десантникам. Установленная на постаменте боевая машина буквально разворочена сильным взрывом.

В ЛНР говорят о группе диверсантов, которая действует в городе. Склад боеприпасов одной из таких группировок обнаружен возле города Красный Луч. В заброшенном здании найдены автоматы и пулемёты, мины, ручные гранаты и пулемётные ленты. В большом количестве и исправном состоянии.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".