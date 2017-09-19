У Москвы появится свой туристический логотип
Теги: Общество туризм мосгордума туристы москва
Собственный туристический логотип разработают для Москвы в Молодежной палате при Мосгордуме. Об этом рассказала председатель палаты Мария Летникова. Первое мероприятие уже прошло в рамках Дня города.
У Москвы появится свой логотип. Его разработкой занимается Молодежная палата при Мосгордуме в рамках создания туристического бренда столицы, передает АГН "Москва".
"У нас 9 сентября в День города уже было первое мероприятие - пикник так называемый, где мы начали продумывать, представлять, как мог бы выглядеть логотип. Но эта работа достаточно длительная", - рассказала председатель палаты Мария Летникова.
Она добавила, что для выбора логотипа из всех вариантов, которые будут представлены в дальнейшем, может быть организовано общественное голосование в социальных сетях или на портале "Активный гражданин".
Читайте также:
В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе
Названы сроки открытия новых станций метро в Москве
В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову