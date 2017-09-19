Убийцу пауэрлифтера Драчева отправили в СИЗО

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Обвиняемый в убийстве спортсмена Андрея Драчева сдался правоохранительным органам. Во вторник он сам явился с повинной в местное управление СКР. После допроса его поместят в следственный изолятор. Убийство пауэрлифтера Драчева произошло в центре Хабаровска 20 августа. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу добровольно сдался правоохранительным органам в Хабаровске. Сейчас 25-летний Анар Аллахверанов уже дал показания следователям, передает "ТВ Центр".

Драка, в ходе которой был убит чемпион мира и Европы Андрей Драчев, завязалась у одного из кафе города 20 августа. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения: на них видно, как спортсмен падает на землю и получает серию ударов в голову. От полученных травм Андрей драчев скончался.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Аллахверанов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Только спустя месяц он сам пришел в региональное отделение СКР.