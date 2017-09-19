В Швейцарии расследуют дело о спущенных в унитаз десятках тысяч евро
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Швейцарская прокуратура приступила к расследованию инцидента со спущенными в унитаз десятками тысяч евро. Эти деньги обнаружили в туалетах банка и ресторанов. Правоохранители уверены, что дело имеет криминальный подтекст.
В Швейцарии расследуют обстоятельств дела о спущенных в унитаз десятках тысяч евро, передает BBC.
Купюры номиналом 500 евро, многие из которых были разрезаны на части, были обнаружены в туалетах женевского отделения банка UBS и трех ресторанов еще несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас.
Уничтожение и порча денежных знаков не являются преступлением в Швейцарии, однако местная прокуратура подтвердила, что собирается провести расследование обстоятельств, предшествовавших этой странной находке.
"Мы выясняем происхождение этих банкнот, а также возможный криминальный след в этом деле. Это на самом деле очень странное происшествие", - заявил представитель ведомства.
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