В Польше при перевозке по железной дороге повредили 10 американских танков

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Во время перевозки по железной дороге в Польше были повреждены десять танков армии США. Боевые машины не вошли под крышу на станции вблизи города Торунь. Повреждения получили 10 из 37 танков и конструкция навеса станции.

Во время перевозки по железной дороге в Польше десять американских танков получили повреждения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Танки перевозили из Гданьска на полигон в Жагани. Танки не вошли по габаритам под крышу на станции вблизи города Торунь. Повреждения получили 10 из 37 перевозимых танков, а также конструкция навеса станции.

По данным полиции, все боевые машины принадлежат армии США. Все члены экипажей танков были трезвы.

Американская бронетанковая бригада была развернута в Польше в рамках операции Atlantic Resolve. 200 боевых машин Abrams были доставлены в Гданьск по морю.