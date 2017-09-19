Под Ростовом завели дело по факту смерти тройняшек в роддоме
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В Ростовской области выясняют причины смерти мальчиков-тройняшек в перинатальном центре столицы региона. Возбуждено уголовное дело, расследование взято на контроль центрального аппарата СКР. Родители умерших детей обвиняют врачей в халатности.
Следственный комитет в Ростове-на-Дону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели тройняшек в перинатальном центре, передает РИА Новости.
По данным следствия, 32- летняя жительница Таганрога поступила в перинатальный центр Ростовской области и раньше срока родила трех мальчиков путем кесарева сечения. Новорожденных поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где они, спустя несколько дней, скончались.
СК намерен проверить качество оказания медицинских услуг, кроме того назначена судмедэкспертиза с целью выяснить причину смерти новорожденных тройняшек. Расследование дела взято на контроль центрального аппарата СКР.
Согласно информации местных СМИ, родители умерших детей обвиняют врачей Ростовского областного перинатального центра в халатности и равнодушии. Они настаивают на проведении судмедэкспертизы не в области, а в другом регионе, в Мурманске, чтобы получить объективные результаты.
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