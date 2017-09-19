Теги: Уголовное дело убийство чечня москва смерть спорт

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Чечни. Он дал признательные показания.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Чечни. Он дал признательные показания, утверждает источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вблизи дома №25 по улице Генерала Кузнецова ночью 15 сентября. Спортсмен заступился за девушек, к которым приставал пьяный мужчина, однако тот ударил его ножом. Иванов был госпитализирован в больницу. Через час он скончался.

"Коля вечером шел по улице. Какой-то пьяный мужчина приставал к двум девушкам, Коля решил за них заступиться, мужчина пырнул его ножом. Около полутора суток убийцу ловили, но все же поймали", - рассказала личный тренер спортсмена Татьяна Фролова.

Читайте также:

Убийцу пауэрлифтера Драчева отправили в СИЗО

На юге Москвы расстреляли гражданина Азербайджана

В Берлине во время стрельбы у ночного клуба убили россиянина

Двух пенсионерок зарезали в Новогиреево