Полицейские задержали подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Чечни. Он дал признательные показания.
В Москве задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Чечни. Он дал признательные показания, утверждает источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах.
Трагедия произошла вблизи дома №25 по улице Генерала Кузнецова ночью 15 сентября. Спортсмен заступился за девушек, к которым приставал пьяный мужчина, однако тот ударил его ножом. Иванов был госпитализирован в больницу. Через час он скончался.
"Коля вечером шел по улице. Какой-то пьяный мужчина приставал к двум девушкам, Коля решил за них заступиться, мужчина пырнул его ножом. Около полутора суток убийцу ловили, но все же поймали", - рассказала личный тренер спортсмена Татьяна Фролова.
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