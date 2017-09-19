Отопительный сезон в Подмосковье начнется 15 октября

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Власти Подмосковья планируют включить отопление к 15 октября, когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов в течение трех дней. Стопроцентной готовности к сезону обещают к 1 октября.

Осенне-зимний отопительный сезон в Московской области может начаться 15 октября, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

Отопление включат при условии, когда среднесуточная температура будет ниже восьми градусов в течение трех дней.

По словам министра, Подмосковье немного отстает по нормам подготовки из-за согласований с управдомами. Однако разрыв не критичен, Подмосковье будет полностью готово к отопительному сезону к 1 октября.

Всего для осенне-зимнего отопительного сезона в Подмосковье выделено более 21 миллиарда рублей. В прошлом году расход составил 7 миллиардов рублей.

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