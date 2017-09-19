Комитет Госдумы по культуре посмотрит "Матильду" за месяц до премьеры

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Комитет Государственной Думы по культуре увидит фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя за месяц до премьеры. Просмотр состоится вне стен Госдумы и предварительно запланирован на 26 сентября.

Комитет Государственной Думы по культуре увидит фильм Алексея Учителя "Матильда" за месяц до премьеры. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на первого зампреда комитета Елену Драпеко.

"Мы договорились с продюсерами фильма, сейчас определяем точное время и место. Пока мы договорились на 26 сентября, эта дата всем удобна", - сказала она.

По словам Драпеко, депутаты будут смотреть фильм не в здании Госдумы, а "в каком-нибудь помещении неподалеку".

Премьера "Матильды" состоится 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в московском кинотеатре "Октябрь". В прокат фильм выйдет 26 октября.

Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру, а также заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.