В мире насчитали 40 миллионов рабов

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Международная организация труда опубликовала доклад о рабстве в современном мире. Согласно документу, в наши дни более 40 миллионов человек привлечены к принудительному труду. Значительная доля — 29 миллионов человек или 71% от общего числа людей — женщины.

В наши дни в рабстве находятся более 40 миллионов человек, свидетельствуют данные Международной организации труда (МОТ).

Значительная доля — 29 миллионов человек (то есть 71% от общего числа людей, привлеченных к принудительному труду) — женщины. По оценке организации, в мире используется труд примерно 152 миллионов детей в возрасте от пяти до 17 лет.

Международная организация труда — специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году.

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