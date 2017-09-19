Путин потребовал снизить себестоимость продукции ОПК

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Владимир Путин в День оружейника, который отмечается 19 сентября, посетил концерн "Алмаз-Антей". Здесь же президент провел заседание Военно-промышленной комиссии. По словам Путина, в оборонно-промышленной отрасли достигнуты устойчивые темпы роста, однако производительность предприятий уступает иностранным компаниям.

Владимир Путин сегодня посетил крупнейший оборонный концерн нашей страны - "Алмаз-Антей". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он находится в Москве и занимается разработкой и производством зенитных ракетных систем и радиолокационных станций. Визит главы государства приурочен ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября.

Кроме того, Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Обсуждались вопросы развития вооружения армии и флота. Глава государства призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих, а также снизить себестоимость продукции ОПК.