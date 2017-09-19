Донецк передал Москве розы в знак благодарности за поддержку

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В московском Парке Победы посадили несколько десятков роз из Донецка. Акция прошла в знак благодарности за помощь, оказанную жителям Донбасса. Подобные мероприятия уже состоялись в Ставрополе, Кисловодске, Ростове-на-Дону.