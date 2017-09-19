14:52, 19 сентября 2017

Донецк передал Москве розы в знак благодарности за поддержку

Теги:  Общество  парк  москва  донецк  донбасс

В московском Парке Победы посадили несколько десятков роз из Донецка. Акция прошла в знак благодарности за помощь, оказанную жителям Донбасса. Подобные мероприятия уже состоялись в Ставрополе, Кисловодске, Ростове-на-Дону.

Несколько десятков роз из Донецка посадили в московском Парке Победы. Акция прошла в знак благодарности за помощь, оказанную жителям Донбасса, передает "ТВ Центр".

Как отмечают организаторы, эти цветы - символ стойкости духа, красоты и достоинства шахтерского города. Подобные акции уже прошли в Ставрополе, Кисловодске, Ростове-на-Дону. В торжественной церемонии в Москве приняли участие представители Донецкой администрации и общественной организации "Землячество донбассовцев".

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