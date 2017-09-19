Собянин: парк "Остров мечты" будет оборудован пандусами для инвалидов
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В Нагатинской пойме в Москве продолжают строить детский парк развлечений "Остров мечты". Он раскинется на площади около 30 гектаров с развлечениями для взрослых и детей. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "Остров мечты" будет доступен и маломобильным гостям. Они легко смогут посещать и ландшафтный парк, и тематическую зону с аттракционами.
Чтобы понять, как в будущем будет выглядеть "Остров мечты", необходимо подключить фантазию. Хотя уже сейчас в монолитном каркасе угадываются очертания будущих башен сказочного замка. Именно они и будут встречать посетителей, передает "ТВ Центр".
Пока готова лишь подземная парковка. Все остальное - в активной фазе строительства. На огромной территории площадью почти 300 тысяч квадратных метров возведут крытый парк развлечений. Атмосферу праздника не испортят никакие погодные аномалии. По главному променаду можно будет пройтись и почувствовать себя как на европейских улочках. Создатели вдохновлялись сразу несколькими европейскими столицами. В западной части здания можно будет перекусить в ресторанах и заглянуть в магазины. А в восточной - покататься на аттракционах. И все с максимальным комфортом.
"В первом городском курорте "Остров Мечты" будет создана безбарьерная среда – вся инфраструктура ландшафтного и крытого тематического парка будет доступна для всех категорий маломобильных граждан", - сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Комфортно можно будет себя чувствовать на территории всего парка. В помощь - специальные графические и предупреждающие знаки безопасности. Информация также будет дублирована выпуклыми символами и азбукой Брайля. А на протяжении всего пути движения - специальная система информационной поддержки. Сотрудники парка в любой момент смогут оказать помощь.
"Совместно с департаментом социальной защиты города Москвы мы сформировали техническое задание. Ширина проходов, ширина пешеходных зон, тротуаров – все рассчитано на посещение нашего парка маломобильным населением", - рассказал руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев.
Для возможности более удобного входа в парк уже сейчас разработан проект крупнейшего надземного моста в городе. Он будет пересекать проспект Андропова и вести к станции метро "Технопарк".
"Мы сейчас закончили проектирование пешеходного перехода через мост, через Андропова с траволатором, то есть будет широкий пешеходный переход", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В начале следующего года начнется установка аттракционов. А все строительные работы на "Острове мечты" планируют завершить к концу 2018 года.
Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Владимир Анашкин, Артем Рассказихин. "ТВ Центр".
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