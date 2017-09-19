Сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу открыт в Москве

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В Москве открыли сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Водители могут пересечь её, двигаясь с улицы Чаянова на Васильевскую и обратно.

В центре Москвы открыт новый сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Теперь водители могут пересечь её, двигаясь с улицы Чаянова на Васильевскую и обратно. Там установили светофоры, дорожные знаками и комплексы фото- и видеофиксации. Раньше на другую сторону 1-й Тверской-Ямской улицу можно было попасть либо в районе Бульварного кольца, либо у площади Тверская Застава, что занимало длительное время, особенно в часы пик.