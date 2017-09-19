Более 70 тысяч парковочных мест появится в Подмосковье

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Десятки тысяч новых мест для стоянки автомобилей появятся в Подмосковье благодаря программе "Удобная парковка". Жители области владеют двумя с половиной миллионами легковых машин. И, как минимум, каждую пятую из них вынуждены парковать где попало из-за нехватки мест рядом с многоквартирными домами.

Улица Московская в Люберцах относительно небольшая, но проблемы с парковкой здесь были всегда. Автолюбителям приходится оставлять свои машины и на газонах, и на пешеходных дорожках. Но в ближайшем будущем им станет намного легче. Ведь здесь заканчивается строительство новой общедоступной парковки на 79 мест. Об этом сообщает "ТВ Центр". .

Участок площадью в тысячу квадратных метров ровняют и засыпают слоем песка. По периметру укладывают бордюр и готовят к асфальтированию. Работы обещают завершить по строительным меркам оперативно - недели через полторы. После чего здесь появится парковочная разметка. Такая же, как и на уже готовой стоянке между жилыми домами улицы Кирова. На месте пустыря теперь более сотни мест, разлинованных строго по дорожным стандартам. Раньше местные жители парковали машины тут в грязи и лужах, вдоль проходящей мимо теплотрассы.

Только в подмосковных Люберцах в этом году на строительство общедоступных и бесплатных парковок потратили 158 миллионов рублей. Это один из городов - спутников столицы, где проблема с парковками стоит наиболее остро. До конца года в рамках губернаторской программы "Удобная парковка" на территории области возведут почти 73 тысячи новых бесплатных мест для стоянки машин. Большая часть из них располагаются вне улиц, на участках между домами. Но строят их только после согласования с местными жителями.

Работы на всех, запланированных к сдаче в этом году парковках, обещают завершить к ноябрю. Затем приступят к формированию бюджета на следующий сезон. Строить будут, в первую очередь, там, где есть острый дефицит машино-мест. Это ближайшие к Москве города-спутники - Химки, Балашиха, Люберцы, Красногорск, и территория Пушкинского, Щелковского и Подольского районов области.

Андрей Сидоренко, Александр Давыдов, Антон Дубнов. "ТВ Центр".