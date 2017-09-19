В Германии задержали россиянина, заподозренного в связи с ИГ
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В немецком Бремене полиция арестовала 28-летнего россиянина, уроженца Чечни за предполагаемую связь с запрещенной в России организацией "Исламское государство". Обвиняемый участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
В городе Бремен на северо-западе Германии полиция задержала россиянина чеченского происхождения, которого подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", сообщает Weser-Kurier.
По данным издания, расследование в отношении чеченца велось несколько месяцев. Его могут депортировать в Россию. Он участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
В свою очередь в российском посольстве в Германии заявили, что информация об арестованном россиянине проверяется.
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