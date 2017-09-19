В основание "Стены скорби" в Москве положат камни из 58 регионов

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Камни из 58 регионов России станут частью мемориала жертвам репрессий "Стена скорби" в Москве. Во вторник их доставили в столицу.

В Москве завершаются работы по возведению монумента жертвам политических репрессии "Стена скорби". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник в столицу доставили булыжники, собранные на территориях бывших лагерей, тюрем и в местах расстрелов заключённых. По задумке скульптора, эти камни станут частью монумента. Ещё в феврале Фонд Памяти объявил о сборе материала. Акцию поддержали многие регионы и передали камни в Музей истории ГУЛАГа.