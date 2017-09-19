Боевики сбили сирийский вертолет в провинции Дейр-эз-Зор
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Боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" сбили вертолет сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. По данным местных источников, инцидент произошел вблизи города Шамития недалеко от Евфрата.
Боевики террористической организации "Исламское государство" сбили сирийский вертолет в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники арабских СМИ.
По их данным, воздушное судно было сбито вблизи города Шамития недалеко от Евфрата.
Правительственные силы Сирии 5 сентября прорвали более чем трехлетнюю блокаду ИГ в Дейр-эз-Зоре. На минувшей неделе при поддержке ВКС России сирийская армия форсировала реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора.
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