В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских воинов

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В Варшаве осквернили военное мемориальное кладбище советских солдат. Группа вандалов нанесла надписи красной и золотой краской "Смерть врагам народа", "Предатели", "Вон из нашей страны".

Неизвестные вандалы разрисовали красной и золотой краской мемориальное кладбище советских солдат в польской Варшаве, передает ТАСС.

Вредители написали на разных частях кладбища "Смерть врагам народа", "Предатели", "Вон из нашей страны".

Представитель Минобороны России Алексей Фомичев написал письмо в Минкультуры Польши и заявил о недопустимости подобных случаев. Он выразил надежду, что в скором времени все повреждения будут устранены.

Кладбище было заложено в 1950 году, там покоятся 22 тысячи советских воинов, погибших при освобождении Польши от фашистов с 1944 по 1945 годы.

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