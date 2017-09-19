Спортсмена-ходока убили в Москве из-за девушек

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова. Он уже дал признательные показания. По данным СМИ, Иванов получил смертельное ранение, заступившись за девушек.

В Москве задержан убийца 23-летнего спортсмена-легкоатлета Николая Иванова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в конце прошлой недели на улице генерала Кузнецова. По некоторым данным спортсмен заступился за девушек, после чего получил удар ножом. Молодой человек был госпитализирован, но скончался в больнице.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 25-летний житель столицы. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи проводят следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.