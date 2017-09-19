Всемирная Универсиада-2019 обойдется России в 50 млрд рублей

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Всемирная Универсиада 2019 года в Красноярске обойдется бюджету нашей страны в 50 миллиардов рублей. Зарезервированные ранее средства распределены на строительство и реконструкцию спортивных объектов для подготовки спортсменов.

Правительство России распределило средства на подготовку XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, которая обойдется бюджету в 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Русская планета".

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев. Зарезервированные ранее средства распределены на строительство и реконструкцию спортивных объектов для подготовки спортсменов.

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. Ожидается, что в ней примут участие около 3000 спортсменов из 50 стран мира в возрасте от 17 до 28 лет. Они разыграют более 70 комплектов наград в 11 видах спорта.

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