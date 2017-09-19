Депутатам Госдумы сократили рабочий день в пятницу

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Депутаты Госдумы в пятницу будут работать меньше. Рабочий день сократили до пяти часов за счет уменьшения обеденного перерыва. Это сделано, чтобы парламентарии смогли больше времени уделять встречам с жителями в своих избирательных округах.

В Госдуме приняли решение сократить рабочий день депутатов в пятницу до пяти часов (рабочий день с 10 до 15 часов). Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Такая мера вынужденная. Теперь депутаты могут раньше уехать в свои избирательные округа и принимать обращения местных жителей, отмечает "МИР 24".

Сокращения рабочего дня удалось достичь благодаря уменьшению обеденного перерыва на полчаса.

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