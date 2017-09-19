Самолет ВВС США провел разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей

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Американский самолет провел разведку у границ Ленинградской и Псковской областей, на территории которых проходят учения "Запад-2017". Разведчик ВВС США находился в воздушном пространстве Эстонии и приближался к российской границе на расстояние до 50 километров.

Американский самолет RC-135U провел разведку у границы России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.



Самолет вел разведку из воздушного пространства Эстонии вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, где проходят учения "Запад-2017". Разведчик приближался к российской территории на расстояние до 50 километров.

Самолет произвел дозаправку в воздухе над акваторией Северного моря. С начала учений "Запад-2017" военные самолеты США и стран Запада совершили не менее 27 разведывательных полетов у российских границ.