15:32, 19 сентября 2017

Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы

Теги:  китай  ДТП  авария  автобус  туристы  москва

Автобус с туристами из Китая врезался в дом на улице Знаменка в центре столицы. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Автобус и здание получили небольшие повреждения.

В центре столицы автобус с китайскими туристами врезался в дом. Об этом сообщает Газета.ru.

На фотографиях видно, что авария произошла у дома номер 8/13 на улице Знаменка. Китайские туристы в результате инцидента не пострадали. Автобус и здание получили небольшие повреждения.

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