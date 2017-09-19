Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы
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Автобус с туристами из Китая врезался в дом на улице Знаменка в центре столицы. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Автобус и здание получили небольшие повреждения.
В центре столицы автобус с китайскими туристами врезался в дом. Об этом сообщает Газета.ru.
На фотографиях видно, что авария произошла у дома номер 8/13 на улице Знаменка. Китайские туристы в результате инцидента не пострадали. Автобус и здание получили небольшие повреждения.
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