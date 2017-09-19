Киев начислил российским авиакомпаниям штрафы на 100 млн долларов

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Украина начислила штрафы на сумму более 100 миллионов долларов российским авиакомпаниям за полеты в Крым. Ни один из штрафов оплачен не был.

Государственная авиационная служба Украины выписала российским авиакомпаниям за полеты в Крым штрафы на общую сумму 2,72 миллиарда гривен, это более 100 миллионов долларов. Об этом сообщает во вторник "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Штрафы – результат санкций Киева в отношении авиакомпаний России. Ни один из них оплачен не был.

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