Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что президент Владимир Путин поручил сравнять эффективность систем GPS и ГЛОНАСС. Глава государства ожидает выхода на конкурентные показатели к 2020 году.

Владимир Путин поручил сравнять эффективность систем GPS и ГЛОНАСС. Об этом по итогам комиссии ВПК заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, сообщило агентство "РИА Новости".

По его словам, президент поручил выйти на конкурентные показатели к 2020 году. Кроме того, как сообщил Рогозин, в ноябре главе государства будет представлена госпрограмма вооружений.

"Проект новой ГПВ в течение месяца будет внесен в коллегию ВПК, основные технические параметры будут представлены президенту в ноябре", - сказал вице-премьер.