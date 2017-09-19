В Москву вновь вернется тепло

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Ветер с сильными порывами в Москве и Подмосковье будет дуть до вечера 19 сентября. После этого в столичный регион должно прийти так называемое старое бабье лето, утверждают в центре погоды "Фобос".

В Москву придет старое бабье лето. Об этом заявили в центре погоды "Фобос", передает Агентство "Москва".

Синоптики отметили, что сейчас в отдельных районах Подмосковья дует ветер с порывами до 14-19 метров в секунду. При этом в столице он не достигает критических значений из-за плотной застройки.

Этот сложный погодный режим в Московской области удержится до 18:00-19:00 вторника. После этого, из-за усиления антициклона, ветер начнет постепенно стихать. После этого, как отметили синоптики, в столицу придет так называемое старое бабье лето.

Согласно народному календарю бабье лето делится на два периода: молодое (с 28 августа по 11 сентября) и старое (с 14 по 24 сентября).