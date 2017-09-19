Хворостовский отменил свой концерт в Москве

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Дмитрий Хворостовский из-за болезни отменил свой концерт в столице. Выступление оперного певца должно было состояться в Московской государственной консерватории имени Чайковского 26 сентября.

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского, который был запланирован на 26 сентября. Об этом сообщает Газета.ru.

"Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя", - приводит информацию пресс-службы консерватории РИА Новости.

Ранее Хворостовский отменил свои выступления в Венской опере по состоянию здоровья. Летом 2015 года он объявил, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.

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