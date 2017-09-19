16:25, 19 сентября 2017

Из взорванного в Москве банкомата украли 40 миллионов рублей

Теги:  ограбление  взрыв  Происшествие  банкомат

Появились подробности дерзкого ограбления в Москве. Ранее сообщалось, что в столице взорвали банкомат. Как уточнили в МВД России, ущерб составил более 40 миллионов рублей.

Из взорванного в столице банкомата воры украли порядка 40 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись", - добавила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, банкомат принадлежал  "Альфа-банку" на Лермонтовском проспекте.

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