Из взорванного в Москве банкомата украли 40 миллионов рублей
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Появились подробности дерзкого ограбления в Москве. Ранее сообщалось, что в столице взорвали банкомат. Как уточнили в МВД России, ущерб составил более 40 миллионов рублей.
Из взорванного в столице банкомата воры украли порядка 40 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись", - добавила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, банкомат принадлежал "Альфа-банку" на Лермонтовском проспекте.
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