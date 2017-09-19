Суд арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока в Москве

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Кузьминский суд Москвы арестовал Сулумбека Джабаева. Его подозревают в убийстве спортсмена-ходока - 23-летнего Николая Иванова. Молодой человек погиб от ножевого ранения в ночь на 15 сентября.

В Москве Кузьминский суд арестовал Сулумбека Джабаева, которого подозревают в убийстве спортсмена-ходока - 23-летнего Николая Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Джабаев пробудет под стражей один месяц и 27 суток - до 14 ноября.

До этого мужчина дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее стало известно, что в Москве от ножевого ранения погиб 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября у дома №25 по улице Генерала Кузнецова. Спортсмен заступился за девушек, к которым приставал пьяный мужчина, но тот ударил его ножом.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти уже не смогли. Нападавшего позднее задержали.