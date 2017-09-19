Собянин сообщил о росте числа поездок на городском транспорте в Москве

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С начала года пассажиры совершили более трех миллиардов поездок на городском общественном транспорте. А новой сетью "Магистраль", которая связывает 17 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов, воспользовались более 120 миллионов человек. Об этом рассказал мэр Москвы. Также Сергей Собянин отметил, что в скором времени в столице появится новый маршрут.

Добраться из центра города до любого спального района жители мегаполиса могут за предсказуемое время. И предсказуемость здесь - слово ключевое, передает "ТВ Центр".

Выделенные полосы гарантируют соблюдение расписания. А это те два кита, на которых держится общественный транспорт Москвы. Пробки на дорогах, светофоры, сложные перекрестки – преград много. Но они уже не помеха. Потому что есть выделенная полоса.

По центральным улицам автобус едет с разрешенной скоростью и опережает основной поток. К остановкам тоже подходит вовремя благодаря системе спутниковой навигации. В онлайн-расписании поможет сориентировать приложение. Если иметь его под рукой, то о времени, потраченном на ожидание транспорта, можно забыть.

"Магистраль" – это сеть маршрутов наземного транспорта центра Москвы. 17 маршрутов соединяют центр с периферией. Почти четыре сотни автобусов, троллейбусов и трамваев курсируют каждые 5-10 минут. Из Филей до Китай-города и обратно можно доехать на автобусе с маршрутом М2. Это самое востребованное направление. Ежедневно перевозят около 18 тысяч человек. То, что на метро - 2-3 пересадки. Здесь – по прямой за полчаса.

"Люди пересели со своих машин на автобусы, чтобы быстрее добраться. У меня у самого машина есть, но я все равно добираюсь на автобусе", - рассказал водитель автобуса ГУП "Мосгортранс" Олег Амельченко.

31 выделенная полоса для общественного транспорта в городе уже доказали свою эффективность. Налицо разумная экономия времени и денег, потраченных на бензин.

"Исследования показали, что в часы пик 73% граждан пользуется общественным транспортом. В связи с этим развитие выделенных полос является неотъемлемой задачей и приоритетным направлением движения в развитии транспортной инфраструктуры", - отметил ведущий специалист информационно-аналитического Управления ЦОДД Никита Куприянов.

Ушла в прошлое хаотичная парковка. В зависимости от района скорость движения на маршрутах выросла от 15 до 30%. Положительный опыт будет продолжен. Об этом во вторник на своих страницах в социальных сетях сообщил мэр Москвы.

"За год сетью "Магистраль" воспользовались больше 120 млн пассажиров. В октябре откроем новые выделенные полосы, остановки, добавим маршруты", - указал Собянин.

Экономисты фиксируют прибыль. Количество пассажиров, оплативших свой проезд, это еще и городской доход. Только за 9 месяцев этого года автобусы, троллейбусы и трамваи маршрутной сети "Магистраль" перевезли на 32 миллиона пассажиров больше, чем в прошлом году.

В планах - открытие новых выделенных полос в разных районах города. 55 километров свободного пути.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.