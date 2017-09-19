Минобороны призвало коалицию США не мешать борьбе с терроризмом в Сирии

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Если международная коалиция во главе с США не хочет бороться с терроризмом в Сирии, то она не должна мешать тем, кто "делает это непрерывно и эффективно". Так официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отреагировал на действия сирийской оппозиции в Арабской Республике против правительственных войск.

В последнее время становится все более очевидно, кто ведет борьбу с террористами в Сирии, а кто ее имитирует, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, - то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", - говорится в его заявлении, которое имеется в распоряжении TVC.ru.

По его словам, за последние сутки штурмовые подразделения правительственных войск Сирии при поддержке ВКС России форсировали Евфрат и продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр-эз-Зора.

"Сирийским войскам, несмотря на упорное сопротивление боевиков ИГ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.), удалось освободить от террористов уже более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата. Проведение данной операции характеризуется не только мужественными и грамотными действиями сирийских военнослужащих, но и интересными фактами", - подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор отметил, что в течение суток в Евфрате за считанные часы вырос уровень воды, а скорость течения увеличилась в два раза.

"В отсутствие осадков, единственным источником таких изменений водной обстановки является рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований", подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируется с северного направления, где расположены формирования "сирийских демократических сил" и подразделения сил специальных операций США. По словам Конашенкова, они "вместо освобождения Ракки, якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN)".

"Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих "совпадениях" – закономерность", - добавил Конашенков.

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