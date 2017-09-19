В Москве из-за звонков эвакуировали управы 7 районов и префектуру ЦАО

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В Москве эвакуировали семь управ и префектуру ЦАО. Это произошло после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва. Сами эвакуированные подтвердили эту информацию.

Сотрудники семи управ Москвы, а также префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы эвакуированы в связи с поступившими анонимными звонками об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих эвакуированных сотрудников.

"Да, была сегодня эвакуация. Не знаю, учебная или нет. Около часа держали сотрудников снаружи здания", - отметила сотрудница управы района Внуково.

Кроме того, об эвакуации сообщили служащие префектуры ЦАО, управ районов Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Богородского, Басманного и Нагорного районов.

"Нам не сказали, что это учебная тревога. Нам просто позвонили и сказали, что в здании якобы бомба. Просьба всех эвакуировать", - рассказали в администрации района Нагорный.

До этого источник в экстренных службах сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют в столице управы районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Перово, Люблино, Кузиминки, Богородского, Басманного, Нагорного и префектуру ЦАО в связи с анонимными звонками об угрозе взрыва.

Однако в управах Перово и Люблино сообщили, что работали в штатном режиме весь день, а в управе Кузьминок отказались от комментариев.

Позднее стало известно, что все сообщения с угрозами были проверены. "Никаких подозрительных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник ТАСС.

В общей сложности в Москве поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий. Кроме префектуры ЦАО и семи управ эвакуировали ТЦ "Гагаринский", Центральный детский магазин на Лубянке, а также два здания на улице Каменщиков и жилой дом №7, корпус 2 по Болотниковской улице.