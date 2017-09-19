В Венеции русская свадьба переросла в массовую драку

Теги: В мире полиция драка италия свадьба россияне

Русская свадьба в Венеции закончилась массовой дракой. В результате потасовки полиция задержала троих человек. Конфликт между гостями свадьбы, на которую были приглашены 250 человек, произошел на третий день праздника.

В Венеции после драки на русской свадьбе задержали троих человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения", - говорится в сообщении.

Конфликт между гостями свадьбы, на которую были приглашены 250 человек, произошел утром в понедельник. К тому моменту праздник продолжался уже третий день. В массовой драке также пострадали сотрудники отеля, однако они отказались подавать заявления в полицию.

Читайте также:

В Испании задержали троих россиян после драки со смертельным исходом

В Москве водители устроили массовую драку после ДТП

Впервые вылетевший за границу россиянин устроил драку в самолете

Ссора соседей на юго-западе Москвы закончилась дракой и стрельбой