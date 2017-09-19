Из Нагатинского суда Москвы сбежал обвиняемый

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Прокуратура приступила к проверке в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово. Это произошло после побега обвиняемого из зала Нагатинского суда 16 сентября.

В Москве из Нагатинского суда пропал обвиняемый. Инцидент произошел 16 сентября, передает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря Нагатинского суда Виктории Беловой, после оглашения судом постановления об изменении обвиняемому в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, тот скрылся от следователя и ушел из здания суда.

В связи с этим прокуратура начала проверку в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово.

"Вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса следователь не обеспечил конвой обвиняемому, не сообщил председательствующему судье и судебным приставам об отсутствии сотрудников полиции для доставки обвиняемого в следственный изолятор, за помощью не обратился", - рассказала Белова.

Она добавила, что в соответствии с законом, организация доставления обвиняемого в суд для избрания меры пресечения возлагается на следователя, в производстве которого находится дело.