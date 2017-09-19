Командующий ВДВ Сердюков попал в ДТП под Мурманском

Теги: ДТП авария минобороны вдв военный

В Мурманской области легковушка врезалась в микроавтобус, который двигался в составе воинской колонны. В результате аварии пострадали несколько военнослужащих, в том числе командующий ВДВ Андрей Сердюков. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию на автодороге в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Инцидент произошел 15 сентября.

"Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всех пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь. Состояние Сердюкова оценивается как удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

Из Нагатинского суда Москвы сбежал обвиняемый

В Москве из-за звонков эвакуировали управы 7 районов и префектуру ЦАО

Спортсмена-ходока убили в Москве из-за девушек

Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы