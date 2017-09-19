Путин назвал главную задачу оборонных предприятий России

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Во вторник Владимир Путин посетил концерн "Алмаз-Антей". Там глава государства провел заседание ВПК. Обсуждали слабые и сильные стороны российской системы вооружений, а также перспективные разработки. Президент поставил перед оборонщиками задачу – обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих.

Концерн "Алмаз-Антей" - одно их крупнейших предприятий оборонной промышленного комплекса России. Зенитно-ракетные системы и комплексы "Триумф", "Фаворит", "Тор", "Ураган", радиолокационные станции и системы управления, которые здесь производят, стоят на вооружении российской армии и хорошо известны за рубежом, передает "ТВ Центр".

"Хочу поздравить коллектив концерна, всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе с днем оружейника. Как вы знаете, сегодня мы в Москве еще и открыли памятник Калашникову. Я хочу поблагодарить ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, создающих качественное и надежное вооружение и технику. Хочу поблагодарить их за ответственное, добросовестное отношение к делу. И желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заявил Путин.

По данным американского издания DefenseNews, в рейтинге ста крупнейших оборонных военно-промышленных компаний мира "Алмаз-Антей" занимает 11 место. А западные санкции, под которые концерн попал в 2014 году, лишь способствовали отказу от импортных комплектующих и технологий. Именно такая задача сейчас стоит и перед всем оборонно-промышленным комплексом страны.

"Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, которые определят боевую мощь российской армии. При этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих. Вот уже третий год у нас реализуется план импортозамещения зарубежных узлов и компонентов в продукции военного назначения. В целом, в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики. Для справки могу сказать: объем продукции, произведенной в ОПК в 2016 году, вырос на 10,7 процента", - отметил Путин.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017. Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы С-300 и системы залпового огня "Град". Всего военнослужащие двух стран используют более 70 летательных аппаратов и 700 единиц техники российского производства. Спрос на наше вооружение растет. ОПК России старается соответствовать. Увеличилась производительность труда и зарплаты. Но не так быстро, как у зарубежных конкурентов, отметил президент. А значит, нужно внедрять ресурсосберегающие технологии, оптимизировать производство, снижать себестоимость продукции.

Особое внимание - разработкам, которые могут быть использованы не только в оборонной сфере. Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначений должна вырасти к 2025 году с 16 до 30 процентов. Для этого будет создана единая информационная база научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Когда мы создаем какую-то сложную военную технику, то у нас возникают попутные результаты. Ну, условно говоря, создается самый современный танк, а по ходу создается некая новая технология, скажем, гусеничного хода, коробки передач, двигателя и так далее. Сегодня мы обсуждали вопрос, каким образом вот эти попутные результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются в процессе создания военной техники, можно использовать в гражданском производстве для создания продукции либо двойного, либо вообще чисто гражданского назначения", - рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

Так, новый двигатель для транспортного самолета И-112В, который сейчас проходит летные испытания, будет устанавливаться и на гражданский Ил-114-300. Найдет применение в повседневной жизни и продукция электроники. Еще недавно по микросхемам мы полностью зависели от импорта. Сейчас вся элементная база, например, для стратегических ядерных сил производится в России. На очереди - космические аппараты военного и гражданского назначения.

Особо президент остановился на развитии системы ГЛОНАС. Пока она уступает точности GPS - около семи метров против трех с половиной. Но к 2020 году с запуском новых спутников системы окончательно сравняются.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".