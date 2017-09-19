Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории

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США готовы уничтожить Северную Корею. С таким жестким заявлением с трибуны 72-й Генассамблеи ООН во вторник выступил американский президент Дональд Трамп. Воинственный характер своего дебютного выступления глава Белого дома подкрепил угрозами в адрес Венесуэлы и резкой критикой Ирана, а также обещанием создать самую мощную армию в мировой истории.

В "клубе, где люди приятно проводят время" - как пренебрежительно Трамп-кандидат называл ООН, Трамп-президент чувствует себя тоже вполне комфортно. Настолько, что в своей первой речи с этой международной трибуны сначала говорит о делах домашних. Безработицу почти победил, рынок оживил. Армию так и вовсе скоро сделает самой мощной в истории - за счет беспрецедентных расходов, конечно. И всё это в стране с лучшими демократическими ценностями и верховенством права. Миру нужно гордиться, что США и Дональд Трамп существуют.

"Мы в Америке не хотим никому навязывать наш образ жизни. Мы хотим стать ярким примером для каждой страны. Наша незабвенная конституция - фундамент мира, процветания и свободы не только для американцев. Для огромного количества других народов, которые вдохновляются этим документом", - заявил Трамп.

Тезис об американской исключительности в этом зале звучит не впервые. Барак Обама несколько лет назад высказывался в том же духе. Трамп удивляет другим. Заявляя, что для него Америка - прежде всего, и что так же к своим странам должны относиться коллеги, он, по сути, призывает к изоляционизму. И это в эпоху глобализма. Принципиально новый и, если вдуматься, довольно опасный подход.

"США всегда будут хорошими друзьями для всего мира, но особенно - для своих союзников. И пока я занимаю Овальный кабинет, я буду защищать интересы, прежде всего, Америки, чего бы это ни стоило. Будущее - за сильными суверенными государствами. И если моему примеру последуют другие лидеры, это и станет основой для всеобщего процветания", - отметил Трамп.

Другими словами, Трамп говорит: "мы будем делать, что захотим, и вы делайте, но только в той мере, которую мы позволим". Свобода - она ведь не для всех. Вот, к примеру, суверенитет дружественной американцам Украины нужно защищать. В дела же недружественной Венесуэлы, наоборот, сам бог велел вмешиваться. Соединенные Штаты продолжат оказывать санкционное давление на "коррумпированный режим" Николаса Мадуро. Так же должен поступить и весь остальной "свободный" мир.

"Социалистическая диктатура Николаса Мадуро, укравшего власть у законно избранных представителей, привела к ужасным страданиям хороших людей этой страны. Мы не будем стоять в стороне и просто наблюдать. США уже предприняли важные шаги, чтобы привлечь режим к ответственности. Мы готовы предпринять и другие шаги, если правительство Венесуэлы будет следовать своему пути по авторитарному правлению", - указал Трамп.

То же касается и Ирана. Это, по словам Трампа, "страна-изгой", правительство которого "маскирует свою коррумпированную диктатуру под ложным видом демократии" и экспортирует насилие, поддерживая терроризм и наращивая ядерную мощь. Доказательств тому, как обычно, никаких. Даже пробирку не показал.

"Иран нужно остановить. Мы не можем позволить режиму-убийце продолжать свои дестабилизирующие действия, мы не можем пойти с ним на соглашение, это создает прикрытие для разработки ядерной программы. Ядерная сделка с Ираном - самая ужасная и невыгодная сделка для США в истории. Честно говоря, эта сделка - позор для Америки", - отметил Трамп.

Американский лидер пафосно призывает к миру, достичь который, по его же словам, можно лишь сообща. При этом дважды ссылается на Гарри Трумэна, президента, развязавшего, по сути, "холодную войну". Пацифист Трамп заявляет: США в любой момент готовы стереть с лица земли непокорную Северную Корею. И не просто готовы, в адрес Пхеньяна звучит прямая угроза – жесткая, как никогда.

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Этот ракетчик сейчас ввязался в самую убийственную миссию для себя и своего режима. Северной Корее пора признать, что отказ от ядерного оружия - это единственное приемлемое будущее", - заявил Трамп.

Официальный представитель КНДР при ООН покинул зал заседаний еще до начала выступления Дональда Трампа. И не слышал, как тот поблагодарил Китай и Россию за согласие на дополнительные санкции против Пхеньяна. К слову, больше про нашу страну американский президент за 40 минут выступления не сказал ничего. Его речь действительно получилась "философской", как и обещала пресса. Мало конкретики – причем, даже в части предложений по реформе ООН. Зато много упоминаний о боге, справедливости , добре и зле.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".