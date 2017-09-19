Тайфун "Талим" усыпал берег Сахалина морским гребешком

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Во вторник пришли сообщения о первой жертве урагана "Мария", который бушует в Карибском бассейне. В заморском департаменте Франции - Гваделупе - один человек погиб под упавшим деревом. Еще двое числятся пропавшими без вести. Территория затоплена, дороги перекрыты. Подсчитывают ущерб и на других островах. Зато жителям Сахалина, на который обрушился тайфун "Талим", стихия преподнесла приятный сюрприз.