Спасатели и волонтеры достали со дна Байкала сотни объектов

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Уникальная экологическая экспедиция прошла на самом глубоком озере мира - Байкале. В операции по очистке водоёма приняли участие 800 человек. Спасатели и волонтёры составили подробную карту затонувших объектов, которые несли экологическую опасность для водоёма. С помощью подводного аппарата со дна удалось достать 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, а также два мотоцикла, шесть снегоходов, трактор, вертолет и даже самолет.

Специальные понтоны без труда поднимают с пятиметровой глубины автомобиль. Считанные минуты и остов, утонувшей три года назад "Тойоты", показывается на поверхности Байкала. Дальше его тросами, что заранее закрепили водолазы, вытягивают на берег для дальнейшей транспортировки и утилизации.

Видно, что машина сильно повреждена. В марте 2013 двое мужчин отправились на ней рыбачить, говорят сотрудники МЧС. До берега не доехали 300 метров. Ушли под лед. Спастись не удалось никому. Тела достали сразу. А вот машину извлекли только сейчас. И это далеко не единичный случай. За пять лет в Байкале затонуло более 200 транспортных средств. Автомобили, мотоциклы, лодки и даже трактора. Их поиском и извлечением из воды сейчас и занимаются сотрудники байкальского поисково-спасательного отряда в рамках экологической экспедиции.

"Это идет в защиту экологии озера. Потому что вы ясно понимаете: автомобиль с топливом, с маслом. То есть в любом случае, если он будет долго лежать, все это прогниёт, проржавеет и будет вытекать в озеро", - рассказал заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда Михаил Сукманов.

На вооружении – только лучшие специалисты. Профессиональные водолазы. Это там, где нельзя отработать техникой. Она задействована тоже самая современная. Затонувшие машины на дне Байкала ищут, в том числе и с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон".

"Аппарат очень удобный. Очень сильно нам помогает. Потому как самый лучший вариант - это когда водолазов просто не используют. Это наиболее безопасно", - отметил спасатель III класса Байкальского поисково-спасательного отряда Андрей Либе.

Каких-то конкретных планов, когда может закончиться эта экологическая экспедиция, в байкальском отряде не строят. Все, во-первых, зависит от погоды. Во-вторых, не все случаи ухода транспортных средств под лед регистрируются официально. Да и люди как ездили зимой и весной по неутвержденным МЧС маршрутам, так и будут. Надеясь, что лед все-таки выдержит.

"Лед Байкала не статичен. Он двигается. Байкал дышит. Уровень Байкала гуляет. Происходят землетрясения. Подвижки льда постоянные. Поэтому образуются в совершенно неожиданных местах, могут образовываться трещины. Они могут быть небольшие, так и огромные - до нескольких метров", - пояснил Андрей Либе.

И надеяться на авось не стоит, учитывая, что на кону может оказаться твоя собственная жизнь. Примеров достаточно.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".