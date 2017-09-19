У берегов Бельгии нашли германскую подлодку времен Первой мировой

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Недалеко от бельгийского побережья обнаружили германскую подлодку времен Первой мировой войны. По данным местных СМИ, причины крушения субмарины неизвестны, однако характер повреждений говорит о том, что она подорвалась на мине.

В акватории Северного моря на западе Бельгии обнаружили германскую подводную лодку времен Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету De Standaart.

"Всю люки закрыты. Это подтверждает, что лодка не была обнаружена ранее и то, что все 23 члена погибшего экипажа все еще находятся внутри", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, подлодку нашли на глубине 30 метров недалеко от побережья. Причины крушения субмарины неизвестны, однако характер повреждений говорит о том, что она подорвалась на мине.

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