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Геологическая служба США сообщила о сильном землетрясении магнитудой 7,4 в Мексике. Оно произошло в восьми километрах к югу от города Атенсинго в штате Пуэбла. Кроме того, подземные толчки ощущались и в Мехико.

Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло в восьми километрах к югу от города Атенсинго в штате Пуэбла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 51 километра.

По данным местных СМИ, землетрясение также ощущалось и в Мехико. В настоящее время экстренные службы эвакуируют людей из зданий и перекрывают движение на улицах города. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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