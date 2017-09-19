Макрон отказался считать Асада врагом Франции

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Президент Сирии Башар Асад не является врагом Франции, заявил лидер этой страны Эммануэль Макрон. По его словам, прежняя позиция Парижа по Асаду, касавшаяся его ухода, не привела к результатам. Президент Франции добавил, что настоящая проблема - это террористы в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не является врагом для Пятой Республики.

"Я хочу сказать, что в Сирии враг Франции - исламистские террористы, а не Башар Асад", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

"Не Асад нападает на французов, а террористы", - приводит его слова ТАСС.

Также Макрон отметил, что ранее Франция выдвигала уход Асада "в качестве предварительного условия". Однако такая позиция Парижа не привела к результатам, добавил он.

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