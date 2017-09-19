В МИД Ирана отнесли речь Трампа на ГА ООН к средневековым временам

Теги: В мире иран сша трамп

Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН имеет отношение к средневековым временам, считает глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, она была пропитана "невежеством" и "ненавистью". Так он прокомментировал заявление главы Белого дома, в частности, назвавшего Иран "страной-изгоем".

Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН наполнено "невежеством" и "ненавистью". Об этом написал глава МИД Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

"Невежественная ненавистническая речь Трампа имеет отношение к средневековым временам, а не к ООН XXI века, и она недостойна ответа", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что "ложной симпатией к иранцам никого не обманешь".

Ранее во время выступления на Генассамблее ООН, Трамп назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе. "Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - приводит его слова ТАСС.

Также Трамп призвал Тегеран прекратить финансирование террористов и подрывать мир в ближневосточном регионе. Кроме того, он назвал Иран "страной-изгоем".

Читайте также:

Трамп: США будут вынуждены полностью уничтожить КНДР в случае угрозы

Белый дом назвал предстоящую речь Трампа в ООН "философской"