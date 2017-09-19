Российская делегация покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы

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Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Ранее она пожаловалась генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017".

Российская делегация на Генеральной ассамблее ООН покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой председателя комитета Госдумы по международным делам, члена делегации Леонида Слуцкого.

Ранее Грибаускайте пожаловалась генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". Она отметила агрессивный характер учений и заявила, что эти маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

В понедельник МИД Литвы заявил, что два российских военно-транспортных самолета Ил-76 во время стратегического учения "Запад-2017" нарушили воздушное пространство этой балтийской страны. В свою очередь, в Минобороны России подчеркнули, что претензии не соответствуют действительности.

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