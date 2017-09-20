Половина Мексики осталась без электричества после землетрясения

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Мексика приходит в себя после мощного землетрясения, которое произошло накануне вечером. По последним данным, жертвами стали от 150 до 200 человек. Почти половина страны осталась без электричества.

Число жертв мощного землетрясения в Мексике уже превысило двести человек. При обрушении школы в Мехико погибли 20 детей, передает "ТВ Центр".

По всей стране разрушены сотни зданий. Только в столице их более 40. Жилья лишились несколько российских дипломатов с семьями. Движение транспорта затруднено, на дорогах образовались многокилометровые пробки. Ранее сообщалось о пожарах и многочисленных утечках газа. Более четырех с половиной миллионов человек после подземных толчков остались без света. Сейчас энергоснабжение восстановлено на 60%.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло накануне вечером. За ним последовали 11 афтершоков. Эпицентр находился в штате Морелос, в ста километрах к югу от столицы. Стихия спровоцировала извержение вулкана. Ему присвоен наивысший красный уровень опасности. В стране введено чрезвычайное положение.