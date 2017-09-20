Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал США "незваным гостем" в Сирии

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Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это уже вторая встреча дипломатов за последние несколько дней. Одной из тем стала Сирия. В беседе с Тиллерсоном Лавров назвал США и возглавляемую Вашингтоном коалицию "незваным гостем" в этой стране.

Москва заинтересована в возвращении к нормальным отношениям с США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает "ТВ Центр", за последние несколько дней это уже вторая встреча глав дипломатических ведомств и седьмая с начала года. По словам Лаврова, она прошла по-деловому, без каких-либо попыток политизировать отношения.

"Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту вот спираль взаимных действий не очень позитивных. И мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двух сторонних связей", - сказал министр.

Москва призывает Вашингтон не осуждать и не угрожать Пхеньяну, а побуждать его к диалогу и не демонизировать Северную Корею.

"Мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу. Будь то в отношении внутренних конфликтов в той или иной стране, будь то конфликт наподобие ядерной проблемы корейского полуострова", - сказал Лавров.