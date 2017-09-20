СМИ: Банк России подготовился к санации "Бинбанка"

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Источники сообщили о готовности Центробанка к санации "Бинбанка". В ближайшее время Банк России может объявить о решении ввести временную администрацию в "Бинбанке" и передать его в Фонд консолидации банковского сектора.

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Банк России подготовился к санации "Бинбанка" и в скором времени может объявить о решении ввести временную администрацию в организации. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в "Бинбанке" и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков", - говорится в сообщении.

По данным источников издания, вместе с "Бинбанком" в Фонд консолидации также могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал". Центробанк собирается объявить свое решение уже в предстоящий четверг.

Ранее Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой корпорации "Открытие". Регулятор проведет докапитализацию банка и предоставит ему средства на поддержание ликвидности.

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