"Запад-2017": Лукашенко и Шойгу посмотрят на разгром условного врага

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В заключительный день учений "Запад-2017" за их ходом понаблюдают президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу.

В среду заключительный день масштабных российско-белорусских учений "Запад-2017". Основные действия развернутся на полигоне "Борисовский" недалеко от Минска. Наблюдать за ходом манёвров прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу, передает "ТВ Центр".

Все эти дни действия наших военнослужащих оценивали иностранные военные наблюдатели из 50 стран. По легенде, противник пытался проникнуть на территорию союзного государства, но получил серьезный отпор. Условного неприятеля атаковали на земле и с воздуха. Были обнаружены и обезврежены диверсионные группы. Затем войска союзного государства перешли в наступление.

В манёврах принимают участие 12 тысяч военнослужащих, более 700 единиц техники, десятки самолетов и вертолетов, а также корабли Балтийского флота. Российско-белорусские учения плановые и носят сугубо оборонительный характер. Об этом были заранее предупреждены главы европейских государств и командование НАТО.

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