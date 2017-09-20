Названы имена пострадавших в ДТП с командующим ВДВ

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Стали известны имена еще трех военнослужащих, которые попали в ДТП вместе с командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым в Мурманской области. Ими оказались заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и cтаршина Андрей Батаев.

Еще трое военнослужащих попали в автомобильную аварию вместе с командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым на трассе в Мурманской области, сообщает РБК.

В ДТП пострадали заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Все они доставлены в госпиталь в Североморске в состоянии средней тяжести.

Машиной Volkswagen Caravelle управлял водитель с почти 20-летним стажем, он был трезв. В списке пострадавших не числится.

ДТП произошло в Кольском районе Мурманской области. Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом. Пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы Североморска с травмами средней тяжести.

Ранее 30 октября 2010 года командовавший на тот момент ВДВ России генерал-лейтенант Владимир Шаманов тоже попал в страшное ДТП в Тульской области, столкнувшись с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Тогда погиб водитель Шаманова, сам командующий ВДВ был госпитализирован в госпиталь имени Бурденко в Москве в состоянии средней степени тяжести.

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